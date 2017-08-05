Бурк: ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года
СОЧИ, 5 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила участие сборной Канады на российском этапе Евротура — Кубке Первого канала — в 2017 году, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер канадской команды Шон Бурк.
Ранее НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время Олимпийских игр 2018 года, вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде закрыт.
В мае исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Евротура в Финляндии и Москве и начинает собирать команду из игроков, выступающих в Европе.
«ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года», — сказал Бурк.
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