Бурк: ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года

Ранее НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время Олимпийских игр 2018 года, вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде закрыт.

В мае исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что сборная Канады хочет сыграть с командой России на этапах Евротура в Финляндии и Москве и начинает собирать команду из игроков, выступающих в Европе.

«ФХР подтвердила участие сборной Канады в Кубке Первого канала 2017 года», — сказал Бурк.