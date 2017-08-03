«Сарыарка» разгромила «Нитру» в товарищеском матче
В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская «Сарыарка» разгромила словацкую «Нитру».
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«Нитра» — «Сарыарка» 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 — Поляков (Фахрутдинов, Наместников)
0:2 — Поляков
0:3 — Соколов
0:4 — Ковалёв
0:5 — Соколов
0:6 — Альшевский
0:7 — Орлов.
Вратари: Хало — Гелашвили.
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