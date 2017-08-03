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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30578365/
3 августа 2017, 16:41 | Хоккей: Европа | Sports.kz

«Сарыарка» разгромила «Нитру» в товарищеском матче

В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская «Сарыарка» разгромила словацкую «Нитру».

В очередном контрольном матче в рамках предсезонной подготовки карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> разгромила словацкую <span class=error>Нитру</span>. Увеличить
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«Нитра» — «Сарыарка» 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайбы:
0:1 — Поляков (Фахрутдинов, Наместников)
0:2 — Поляков
0:3 — Соколов
0:4 — Ковалёв
0:5 — Соколов
0:6 — Альшевский
0:7 — Орлов.

Вратари: Хало — Гелашвили.

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