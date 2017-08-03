Хоккейные клубы создадут в Барановичах и Пинске

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«В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт, — подчеркнул Александр Шамко. — Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал». Процесс создания двух хоккейных клубов в Брестской области должен быть завершен в следующем году. Предлагается, что новички примут участие в профессиональной лиге с сезона 2018−2019.

Министр спорта и туризма находится сегодня с рабочей поездкой в Брестской области. Он оценил спортивную инфраструктуру Бреста и отметил, что город в начале июля достойно справился с проведением Х Балтийских юношеских игр. «Брест выдержал экзамен на отлично. Это оценка не только Минспорта, но и мнение зарубежных коллег. У нас есть договоренность с председателем облисполкома Анатолием Лисом, чтобы Брест принял серьезный международный турнир. Отрабатываем сейчас эти вопросы с федерациям по видам спорта», — рассказал Александр Шамко.