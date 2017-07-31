Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30538945/
31 июля 2017, 10:48 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Экс-форвард «Нефтехимика» и «Кузни» Исламов стал игроком «Эдинбурга»

«Эдинбург» сообщил о заключении контракта с центральным нападающим Александром Исламовым.

Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между клубом и 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Исламов на протяжении пяти сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург», в составе которых набрал 37 (17+20) очков в 157 матчах. В последние годы хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге. В сезоне-2016/17 на счету Исламова 4 (2+2) очка в 23 матчах за «Ермак».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики