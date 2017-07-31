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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30536275/
31 июля 2017, 1:36 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Дугин, Плотников и Медведев покинули расположение ХК «Юность»

Три российских хоккеиста покинули расположение белорусского клуба «Юность», сообщает «Страница хоккея Беларуси».

Три российских хоккеиста покинули расположение белорусского клуба Юность сообщает Страница хоккея <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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В их числе нападающие Егор Дугин (последний клуб — «Динамо» Москва), Павел Медведев («Сочи») и Михаил Плотников («Адмирал»).

Как сообщается, все эти хоккеисты приехали в «Юность» на просмотр накануне Кубка Минска, который вчера завершился победой ярославского «Локомотива». Где дальше продолжат карьеру российские игроки, пока неизвестно.

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