44-летний Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия»
Известный защитник Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия», который является действующим чемпионом страны, информирует «Спорт Бизнес Online».
44-летний хоккеист рассчитывает провести как минимум несколько матчей в чемпионате страны.
На протяжении последних нескольких сезонов Каспарайтис выступал за различные литовские команды, проводя несколько матчей за чемпионат.
Каспарайтис большую часть карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге, сыграв 863 встречи за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Колорадо».
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