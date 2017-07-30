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30 июля 2017, 18:21 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

44-летний Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия»

Известный защитник Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия», который является действующим чемпионом страны, информирует «Спорт Бизнес Online».

44-летний хоккеист рассчитывает провести как минимум несколько матчей в чемпионате страны.

На протяжении последних нескольких сезонов Каспарайтис выступал за различные литовские команды, проводя несколько матчей за чемпионат.

Каспарайтис большую часть карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге, сыграв 863 встречи за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Колорадо».
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