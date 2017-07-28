Александр Зыбин: Сборная России будет снимать проклятье Мемориала Глинки
Главный тренер юниорской сборной России до 18 лет Александр Зыбин рассказал о перспективах команды на августовском турнире Мемориал Глинки. Сегодня сборная обыграла «Красную Армию» в товарищеском матче со счетом 7:1.
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— Мы не успели посмотреть всех кандидатов, поскольку наш штаб проводит только второй сбор с командой, — заявил Зыбин. — Когда увидим всех, тогда с уверенностью скажем, что состав сформирован и мы едем побеждать на чемпионат мира.
— Ваш предшественник Сергей Голубович назвал Мемориал Глинки проклятьем для российской сборной. Как будете снимать его?
— Действительно, не побеждали с 1995 года. Снимем проклятье или нет, нам нужно ехать туда
— Почему решили проводить столь долгие месячные сборы?
— Нормально готовились в плановом режиме. Вы хотели, чтобы мы встретились с ЦСКА? (Улыбается.) Мы провели встречи с нормальными соперниками. У «Красной Армии» парни в основном на два года старше, поэтому недооценка нас — это их проблема.
— Насколько серьезны потери Александра Хованова и Андрея Свечникова?
— Ребята не должны надеяться на лидеров. Результат матча должен зависеть от каждого. Мы должны стремиться к тому, чтобы побеждать командой. Если не работает первое звено, значит, решают другие. А Хованов и Свечников, конечно, усилят команду.
— Как оцените выступление молодого Матвея Гуськова (сына бывшего защитника КХЛ и суперлиги Александра Гуськова)?
— Он понравился на финале чемпионата России, поэтому мы его вызвали на этот сбор, где он неплохо проявил себя. В Австрию он поедет. Мы будем и дальше приглашать ребят, способных усилить нашу команду.
— Как будет организована селекция?
— Вместе со скаутской службой будем просматривать матчи и следить за успехами каждого. Ставить в состав мы все равно будем сильнейших. Забронированных мест у нас нет. Нам помогут с кандидатами из Восточной конференции. Проще отсматривать на «Западе», где два наших тренера работают в молодежных командах.
— Как распределятся шансы попасть на чемпионат мира у ребят из МХЛ и Северной Америки?
— Примерно поровну. От легионеров никто не отказывается. Посмотрим, в каком состоянии они приедут в сборную. Сейчас в МХЛ могут играть 97−99-й года рождения, и мы будем очень рады, если туда пробьется
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