Чешский защитник, игравший в одной команде с Ягром, перешел в «Шахтер»

В минувшем сезоне 29-летний игрок обороны провел 61 игру за «Кладно» во втором по силе дивизионе Чехии и набрал 24 (3+21) очка, при показателе полезности «+2″.



Давид Ружичка дебютировал во взрослой команде “Кладно” в 17 лет — в сезоне 2005/06 (сыграл 7 матчей). И с тех пор на протяжении 12 сезонов сохранял верность клубу. Правда, по ходу карьеры фактурного защитника в целях предоставления игровой практики периодически отправляли в аренду в: ХК “Бероунсти Медведи” (Чехия, Д2), “Бенатки над Жизеру” (Чехия, Д3), СК “Кадань” (Чехия, Д2), СК “Лев Слани” (Чехия, Д3), ИХК “Пишек” (Чехия, Д2) и в позапршлом сезоне в ХК’Пираты Хомутов» (Чехия, Д1).



В сезоне 2012/13 Ружичка выступал бок о бок с Яромиром Ягром за «рыцарей» из Кладно в элитном дивизионе чемпионата Чехии, прежде чем Яромир вернулся на просторы НХЛ.