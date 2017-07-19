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19 июля 2017, 15:54 | Хоккей: Европа | Прессбол

Виталий Кирющенков стал игроком ХК «Динамо-Молодечно»

Состав «Динамо-Молодечно» пополнил 25-летний нападающий Виталий Кирющенков.

Виталий Кирющенков — воспитанник новополоцкого хоккея. Первая профессиональная команда — «Химик"-СКА-2 (высшая лига). В свое время форвард выступал в «Минских зубрах» (МХЛ), «Юниоре» (высшая лига), «Юности» (МХЛ, ВХЛ, ОЧБ), «Немане» (ОЧБ) и «Кулагере» (чемпионат Казахстана). Есть в карьере хоккеиста и матчи за «Динамо-Минск» в КХЛ. Было это в сезоне-2013/2014. Тогда в 30 поединках за «зубров» Виталий набрал 3 очка (2+1). После Минска Виталий перебрался в «Неман», а затем в «Юность», с которой дважды стал обладателем золотых медалей чемпионата Беларуси. Сезон-2016/2017 нападающий провел в ХК «Кременчук» (УХЛ). В 29 матчах регулярного чемпионата на счету форварда 45 очков (19+26). Также с «Кременчуком» Виталий завоевал серебряные награда чемпионата Украины, параллельно став лучшим бомбардиром плей-офф с 6 голами в активе, отмечает официальный сайт «Динамо-Молодечно».

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