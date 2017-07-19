Телеканал «Беларусь 5» покажет матчи хоккейного Кубка Минска

Планируется показать все хоккейные матчи с «Чижовка-Арены», за исключением противостояния «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Локомотив» (Ярославль). Турнир «Кубок Минска», в котором, помимо дружины Михаила Захарова, примут участие пять представителей Континентальной хоккейной лиги, станет хорошей проверкой сил для белорусских «Юности» и минского «Динамо» перед стартом хоккейного сезона.

В первом туре хоккеисты «Юности» сыграют с минском «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на предварительной стадии днем ранее встретится с московским «Динамо».

Расписание матчей:

Группа А: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа В: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

26 июля.

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00).

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

27 июля.

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00).

«Югра» — «Локомотив» (19.00).

28 июля.

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00).

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

29 июля.

Матч за пятое место (11.30).

Матч за третье место (15.30).

Финал (19.30).