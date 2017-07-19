Телеканал «Беларусь 5» покажет матчи хоккейного Кубка Минска
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал «Беларусь 5««Беларусь 5» покажет матчи хоккейного турнира «Кубок Минска», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе организатора турнира ХК «Юность».
Планируется показать все хоккейные матчи с «Чижовка-Арены», за исключением противостояния «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Локомотив» (Ярославль). Турнир «Кубок Минска», в котором, помимо дружины Михаила Захарова, примут участие пять представителей Континентальной хоккейной лиги, станет хорошей проверкой сил для белорусских «Юности» и минского «Динамо» перед стартом хоккейного сезона.
В первом туре хоккеисты «Юности» сыграют с минском «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ на предварительной стадии днем ранее встретится с московским «Динамо».
Расписание матчей:
Группа А: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».
Группа В: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».
26 июля.
«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00).
«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).
27 июля.
«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00).
«Югра» — «Локомотив» (19.00).
28 июля.
«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00).
«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).
29 июля.
Матч за пятое место (11.30).
Матч за третье место (15.30).
Финал (19.30).
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