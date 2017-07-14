Известный белорусский хоккеист Ярослав Чуприс вошел в тренерский штаб «Динамо-Молодечно»

Ярослав Чуприс — один из лучших белорусских нападающих, который ярко заявил о себе в минском «Керамине». Хоккеист выступал в КХЛ за минское «Динамо». В сентябре 2008 года форвард забросил первую шайбу «зубров» в КХЛ в ворота новокузнецкого «Металлурга», в 2009-м стал обладателем Кубка Шпенглера. Последним клубом в профессиональной карьере нападающего был солигорский «Шахтер».

В составе национальной сборной Беларуси Ярослав Чуприс провел 31 матч на чемпионатах мира. Он является многократным победителем и призером чемпионата Беларуси. В сезоне 2004/2005 Ярослав Чуприс стал лучшим игроком в первенстве страны по количеству заброшенных шайб и набранных очков.