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14 июля 2017, 10:49 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

«Эдинбург» подписал голкипера из чемпионата Белоруссии

«Эдинбург» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Павлом Шегало.

Эдинбург объявил о заключении контракта с голкипером Павлом <span class=error>Шегало</span>. Увеличить
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О сроках соглашения с 24-летним вратарем на данный момент не сообщается.

Шегало минувший сезон провел в чемпионате Белоруссии за команду «Металлург», проведя 26 матчей с процентом отраженных бросков 89,0. Ранее голкипер играл за ярославский «Локо», «Ижсталь» и «Динамо-Молодечно».

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