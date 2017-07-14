«Эдинбург» подписал голкипера из чемпионата Белоруссии
«Эдинбург» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Павлом Шегало.
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О сроках соглашения с 24-летним вратарем на данный момент не сообщается.
Шегало минувший сезон провел в чемпионате Белоруссии за команду «Металлург», проведя 26 матчей с процентом отраженных бросков 89,0. Ранее голкипер играл за ярославский «Локо», «Ижсталь» и «Динамо-Молодечно».
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