«Эдинбург» подписал голкипера из чемпионата Белоруссии

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О сроках соглашения с 24-летним вратарем на данный момент не сообщается.

Шегало минувший сезон провел в чемпионате Белоруссии за команду «Металлург», проведя 26 матчей с процентом отраженных бросков 89,0. Ранее голкипер играл за ярославский «Локо», «Ижсталь» и «Динамо-Молодечно».