Алексей Торбин: На данный момент никакой проблемы с финансированием у «Юности» нет, все необходимое имеется
В среду в Минском городском исполнительном комитете прошла
пресс-конференция, посвященная организации турнира «Кубок Минска», который пройдет на «Чижовка-Арене» с 26 по 29 июля.
В соревнованиях примут участие шесть команд, представляющих три страны: белорусские «Юность» и минское «Динамо», латвийское «Динамо-Рига», российские «Локомотив» (Ярославль), «Югра» (Ханты-Мансийск) и московское «Динамо». Спортивный директор ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Алексей Торбин подчеркнул, что клуб не испытывает финансовых проблем.
Одним из условий проведения турнира было то, что именно «Юность-Минск» составляла расписание игр, исходя в первую очередь из собственных интересов.
Насколько принципиальной для «Юности» будет встреча с минским «Динамо»?
Настолько же, насколько данный матч принципиален для любой другой белорусской команды экстралиги.
В конце прошлого сезона в СМИ звучала информация о финансовых проблемах в клубе. Какова ситуация ныне?
Со своей стороны могу сказать, что на данный момент никакой проблемы нет, все необходимое у нас имеется, — цитирует Торбина официальный сайт «Юности».
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