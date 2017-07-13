Капитан сборной Беларуси по хоккею сменил гражданство ради прибавки к зарплате

Новость о принятии Стасем российского гражданства стала настоящей сенсацией последних дней в белорусском спорте. Еще бы: паспорт сменил капитан, один из сильнейших нападающих национальной команды и игрок, признанный в прошлом году лучшим хоккеистом Беларуси. Сменил, правда, не по собственной инициативе: таков был ультиматум руководства омского «Авангарда», не пожелавшего тратить на белоруса одну из пяти лимитированных регламентом лиги легионерских вакансий. Стась же не пожелал идти на принцип и терять в деньгах. Желание вполне понятное. Для хоккеистов игра — профессия, цель которой — зарабатывать на жизнь. Об этом накануне, кстати, напомнил и защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов, объяснявший журналистам, что все «почему-то думают, что спортсмены вообще ничего не делают и просто так получают деньги, и мало кто знает, что это на самом деле труд».



Знают на самом деле многие. Как и понимают, что трудятся не только хоккеисты, но и хлеборобы, рабочие, учителя и врачи. Причем за гораздо меньшие зарплаты. Ведь в действительности вряд ли перед Андреем Стасем так уж остро стоял денежный вопрос. «Авангард», конечно, клуб небедный, к тому же контракт с «ястребами» бывший белорус заключил на три года. Но, с другой стороны, оставшись в «Динамо», Стась тоже отнюдь не бедствовал бы: средняя зарплата в лиге колеблется у отметки в 300 тысяч долларов за сезон. «Динамо» в финансовых делах, правда, традиционно значится в аутсайдерах, но все равно вопрос целесообразности «продажи» паспорта в таких условиях видится очень неоднозначным.



В свое время на него были вынуждены отвечать и братья Костицыны, и, кстати, Владимир Денисов. Все сохранили белорусское гражданство, место в составе сборной, хотя почти наверняка потеряли в деньгах. Денисов, еще в начале лета бывший одним из основных защитников «Трактора» с действующим контрактом на руках, вероятнее всего, также будет получать несопоставимые с челябинскими разносолами деньги. Но почему-то не колебался, и накануне провел первую тренировку в составе минской команды. Контракт, правда, Владимир заключил односторонний и всего лишь на год, что означает, что при случае защитник не преминет пойти на повышение. Но при этом очевидно, что вряд ли предметом торга в его случае будут сборная и белорусский паспорт.

komashko@sb.by

Дмитрий КОМАШКО