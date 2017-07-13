Капитан сборной Беларуси по хоккею сменил гражданство ради прибавки к зарплате
Белорусский хоккеист Владимир ДЕНИСОВ на днях подписал годичный контракт с минским «Динамо». При иных обстоятельствах новость эта не вызвала бы столь ярких эмоций, кроме констатации серьезного усиления команды в обороне. В конце концов, за «зубров» защитник сборной Беларуси уже играл на протяжении четырех сезонов и даже носил капитанскую повязку. Но переезд Денисова в Минск — событие не только спортивное. И касается оно не только самого Владимира, но и теперь уже, похоже,
экс-капитана и бывшего игрока сборной Беларуси Андрея Стася.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новость о принятии Стасем российского гражданства стала настоящей сенсацией последних дней в белорусском спорте. Еще бы: паспорт сменил капитан, один из сильнейших нападающих национальной команды и игрок, признанный в прошлом году лучшим хоккеистом Беларуси. Сменил, правда, не по собственной инициативе: таков был ультиматум руководства омского «Авангарда», не пожелавшего тратить на белоруса одну из пяти лимитированных регламентом лиги легионерских вакансий. Стась же не пожелал идти на принцип и терять в деньгах. Желание вполне понятное. Для хоккеистов игра — профессия, цель которой — зарабатывать на жизнь. Об этом накануне, кстати, напомнил и защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов, объяснявший журналистам, что все «почему-то думают, что спортсмены вообще ничего не делают и просто так получают деньги, и мало кто знает, что это на самом деле труд».
Знают на самом деле многие. Как и понимают, что трудятся не только хоккеисты, но и хлеборобы, рабочие, учителя и врачи. Причем за гораздо меньшие зарплаты. Ведь в действительности вряд ли перед Андреем Стасем так уж остро стоял денежный вопрос. «Авангард», конечно, клуб небедный, к тому же контракт с «ястребами» бывший белорус заключил на три года. Но, с другой стороны, оставшись в «Динамо», Стась тоже отнюдь не бедствовал бы: средняя зарплата в лиге колеблется у отметки в 300 тысяч долларов за сезон. «Динамо» в финансовых делах, правда, традиционно значится в аутсайдерах, но все равно вопрос целесообразности «продажи» паспорта в таких условиях видится очень неоднозначным.
В свое время на него были вынуждены отвечать и братья Костицыны, и, кстати, Владимир Денисов. Все сохранили белорусское гражданство, место в составе сборной, хотя почти наверняка потеряли в деньгах. Денисов, еще в начале лета бывший одним из основных защитников «Трактора» с действующим контрактом на руках, вероятнее всего, также будет получать несопоставимые с челябинскими разносолами деньги. Но
komashko@sb.by
Дмитрий КОМАШКО
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