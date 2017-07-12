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12 июля 2017, 16:15 | Хоккей: Европа | Sports.kz

«Эдинбург» объявил о переходе форварда «Сарыарки»

«Эдинбург» заключил контракт с нападающим «Сарыарки» Сергем Банашковым, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

Эдинбург заключил контракт с нападающим <span class=error>Сарыарки</span> <span class=error>Сергем</span> <span class=error>Банашковым</span> сообщает официальный сайт <span class=error>Кэпиталз</span>. Увеличить
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Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей и набрал 16 (10+6) очков. Ранее он долгое время выступал в чемпионате Казахстана за такие команды, как «Арлан», «Астана» и «Горняк».

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