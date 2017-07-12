«Эдинбург» объявил о переходе форварда «Сарыарки»
«Эдинбург» заключил контракт с нападающим «Сарыарки» Сергем Банашковым, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».
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Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей и набрал 16 (10+6) очков. Ранее он долгое время выступал в чемпионате Казахстана за такие команды, как «Арлан», «Астана» и «Горняк».
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