«Эдинбург» объявил о переходе форварда «Сарыарки»

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Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей и набрал 16 (10+6) очков. Ранее он долгое время выступал в чемпионате Казахстана за такие команды, как «Арлан», «Астана» и «Горняк».