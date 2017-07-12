Хоккеисты «Юности» рассчитывают на высокий результат в Кубке Минска с участием клубов КХЛ

Турнир с участием пяти дружин КХЛ пройдет на льду «Чижовка-Арены» с 26 по 29 июля. Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, Кубок Минска должен получиться захватывающим, учитывая сильный состав команд. Он также не исключил возможности, что соревнования с приглашением клубов КХЛ станут традиционными.

«Юность» рассчитывает успешно выступить на предстоящем турнире, команда уже ведет подготовку к сезону. Кроме участия в «Кубке Минска», хоккеисты сыграют в традиционном турнире «Кубок Татр» (с 17 по 20 августа) в Словакии, а основными стартами станут выступление в экстралиге и Континентальном кубке. «Календарь у команды довольно насыщенный. “Юность” еще не завершила комплектование состава, но постараемся сыграть на высоком уровне и рассчитываем на хороший результат», — рассказал спортивный директор «Юности» Алексей Торбин.

По его мнению, встреча с минским «Динамо» на предстоящем турнире для «Юности» настолько же принципиальна, как и для любой другой команды из белорусской экстралиги. На данный момент руководство клуба прорабатывает возможности трансляции матчей Кубка Минска из «Чижовка-Арены».

Генеральный директор «Юности» Алексей Прокопович обратил внимание на современную базу в «Чижовка-Арене» (ледовый каток, гостиница, питание), которая позволяет хоккейным клубам вести подготовку к сезону. «Рассчитываем, что клубы КХЛ, которые примут участие в Кубке Минска, оценят нашу инфраструктуру и будут приезжать на предсезонные сборы. В “Чижовка-Арене” для подготовки все имеется», — подчеркнул он.

Расписание матчей:

Группа А: «Юность-Минск», «Динамо-Минск», «Динамо-Москва».

Группа В: «Югра», «Локомотив», «Динамо-Рига».

26 июля.

«Локомотив» — «Динамо-Рига» (15.00).

«Динамо-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

27 июля.

«Юность-Минск» — «Динамо-Минск» (15.00).

«Югра» — «Локомотив» (19.00).

28 июля.

«Динамо-Рига» — «Югра» (15.00).

«Юность-Минск» — «Динамо-Москва» (19.00).

29 июля.

Матч за пятое место (11.30).

Матч за третье место (15.30).

Финал (19.30).