Шведский игрок Стольберг покинул «Оттаву» и подписал контракт со швейцарским «Цугом»

Форвард заключил со своим новым клубом соглашение сроком на два года.

Стольберг выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2009 года и играл за «Торонто Мейпл Лифс» (2009−2010 годы), «Чикаго Блэкхокс» (2010−2013), «Нэшвилл Предаторз» (2013−2015), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2015−2016) и «Каролину Харрикейнз» (2016−2017), из которой в ходе минувшего сезона перешел в «Оттаву».

Всего 31-летний швед отыграл в НХЛ 488 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 168 очков (82 шайбы + 86 передач), и 60 матчей в плей-офф, где забросил 2 шайбы и 9 раз ассистировал партнерам. В составе «Чикаго» в 2013 году Стольберг стал обладателем Кубка Стэнли.

В 2012 году во время локаута в НХЛ Стольберг выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подмосковный «Атлант».