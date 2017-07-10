Билеты на все игры турнира можно приобрести как в кассах «Чижовка-Арены», так и у билетного оператора «Ticketpro». Минимальная стоимость посещения любого матча «Кубка Минска» составит 1 белорусский рубль, максимальная — 10 рублей (место в VIP-ложе), — передает сайт «Юности».



Также для хоккейных болельщиков, желающих посетить все игры турнира, были разработаны абонементы различной ценовой категории, приобретение которых позволяет сэкономить до 20% от стоимости билета. Виды абонементов, рассчитанных на посещение девяти матчей турнира:



— «Economy» — 7,20 BYN;



— «Standart» — 21,60 BYN;



— «Classic» — 36,00 BYN;



— «Premium» — 72,00 BYN.



Расписание матчей.



26 июля:



Локомотив — Динамо-Рига (15.00)



Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)



27 июля:



Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)



Югра — Локомотив (19.00)



28 июля:



Динамо-Рига — Югра (15.00)



Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)



29 июля:



Матч за 5-е место (11.30)



Матч за 3-е место (15.30)



Финал (19.30).