Билеты на «Кубок Минска» поступили в продажу: стоимость — от 1 рубля
Чуть более двух недель остается до старта первого Международного турнира «Кубок Минска», инициированного столичным хоккейным клубом «Юность». В турнире примут участие ведущие клубы Беларуси, России и Латвии.
Билеты на все игры турнира можно приобрести как в кассах «Чижовка-Арены», так и у билетного оператора «Ticketpro». Минимальная стоимость посещения любого матча «Кубка Минска» составит 1 белорусский рубль, максимальная — 10 рублей (место в VIP-ложе), — передает сайт «Юности».
Также для хоккейных болельщиков, желающих посетить все игры турнира, были разработаны абонементы различной ценовой категории, приобретение которых позволяет сэкономить до 20% от стоимости билета. Виды абонементов, рассчитанных на посещение девяти матчей турнира:
— «Economy» — 7,20 BYN;
— «Standart» — 21,60 BYN;
— «Classic» — 36,00 BYN;
— «Premium» — 72,00 BYN.
Расписание матчей.
26 июля:
Локомотив —
Динамо-Минск —
27 июля:
Юность-Минск —
Югра — Локомотив (19.00)
28 июля:
Юность-Минск —
29 июля:
Матч за 5-е место (11.30)
Матч за 3-е место (15.30)
Финал (19.30).
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