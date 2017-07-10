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10 июля 2017, 15:38 | Хоккей: Европа | Прессбол

Билеты на «Кубок Минска» поступили в продажу: стоимость — от 1 рубля

Чуть более двух недель остается до старта первого Международного турнира «Кубок Минска», инициированного столичным хоккейным клубом «Юность». В турнире примут участие ведущие клубы Беларуси, России и Латвии.

Билеты на все игры турнира можно приобрести как в кассах «Чижовка-Арены», так и у билетного оператора «Ticketpro». Минимальная стоимость посещения любого матча «Кубка Минска» составит 1 белорусский рубль, максимальная — 10 рублей (место в VIP-ложе), — передает сайт «Юности».

Также для хоккейных болельщиков, желающих посетить все игры турнира, были разработаны абонементы различной ценовой категории, приобретение которых позволяет сэкономить до 20% от стоимости билета. Виды абонементов, рассчитанных на посещение девяти матчей турнира:

— «Economy» — 7,20 BYN;

— «Standart» — 21,60 BYN;

— «Classic» — 36,00 BYN;

— «Premium» — 72,00 BYN.

Расписание матчей.

26 июля:

Локомотив — Динамо-Рига (15.00)

Динамо-Минск — Динамо-Москва (19.00)

27 июля:

Юность-Минск — Динамо-Минск (15.00)

Югра — Локомотив (19.00)

28 июля:

Динамо-Рига — Югра (15.00)

Юность-Минск — Динамо-Москва (19.00)

29 июля:

Матч за 5-е место (11.30)

Матч за 3-е место (15.30)

Финал (19.30).

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