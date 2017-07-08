Андрею Мезину 8 июля исполнилось 43 года

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Один из лучших игроков сборной Беларуси всех времен. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. 23 февраля 2015 года официально объявил о завершении карьеры игрока, после чего трудится тренером вратарей. В частности, в прошлом сезоне Мезин работал в минском «Динамо» и сборной Беларуси. Участник Олимпийских игр в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, чемпионатов мира 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 в первом дивизионе, 2003, 2004 в первом дивизионе, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2014 годов в составе сборной Беларуси. Обладатель Кубка Шпенглера (2009). Участник матча звезд КХЛ (2010). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2008). Серебряный призер чемпионата Германии (1999). Лучший вратарь Лиги Онтарио (1995). Лучший вратарь Колониальной Лиги (1996). Чемпион CoHL (1996). Чемпион IHL (1997). Лучший хоккеист Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006). По итогам чемпионата мира 2006 в Риге Андрей Мезин вошел в состав символической сборной.