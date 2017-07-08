Андрею Мезину 8 июля исполнилось 43 года
Легендарному белорусскому голкиперу Андрею Мезину 8 июля исполнилось 43 года.
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Один из лучших игроков сборной Беларуси всех времен. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. 23 февраля 2015 года официально объявил о завершении карьеры игрока, после чего трудится тренером вратарей. В частности, в прошлом сезоне Мезин работал в минском «Динамо» и сборной Беларуси. Участник Олимпийских игр в Нагано,
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