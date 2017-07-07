Алина Буре: Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется
Тренер по физподготовке сборной Беларуси Владимир Буре, который недавно перенес инсульт, пошел на поправку. Об этом сообщила супруга его сына Павла Буре Алина.
«Пока мы вынуждены следить за здоровьем Владимира Валерьевича на расстоянии — на данный момент не можем срочно вылететь в Майами, но буквально на днях собираемся. Рядом с папой Паши сейчас дежурит его жена и дочь, но, конечно, тоже хочется поддержать его. Сын Валерий живет в
Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter