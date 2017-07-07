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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30313192/
7 июля 2017, 11:38 | Хоккей: Европа | Прессбол

Алина Буре: Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется

Тренер по физподготовке сборной Беларуси Владимир Буре, который недавно перенес инсульт, пошел на поправку. Об этом сообщила супруга его сына Павла Буре Алина.

«Пока мы вынуждены следить за здоровьем Владимира Валерьевича на расстоянии — на данный момент не можем срочно вылететь в Майами, но буквально на днях собираемся. Рядом с папой Паши сейчас дежурит его жена и дочь, но, конечно, тоже хочется поддержать его. Сын Валерий живет в Лос-Анджелесе, пока тоже не рядом с папой. Сейчас Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется. Очень надеемся, что с его здоровьем все будет хорошо», — заявила Алина «СтарХиту».

Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.

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Новости Европейского хоккея

Владимир Буре перенес инсульт

66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта. Как стало известно pressball.by, две недели назад наставник был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние чуть лучше, но продолжает оставаться тяжелым.
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