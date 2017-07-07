Алина Буре: Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется

«Пока мы вынуждены следить за здоровьем Владимира Валерьевича на расстоянии — на данный момент не можем срочно вылететь в Майами, но буквально на днях собираемся. Рядом с папой Паши сейчас дежурит его жена и дочь, но, конечно, тоже хочется поддержать его. Сын Валерий живет в Лос-Анджелесе, пока тоже не рядом с папой. Сейчас Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется. Очень надеемся, что с его здоровьем все будет хорошо», — заявила Алина «СтарХиту».

Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.