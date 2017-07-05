Владимир Буре перенес инсульт
66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта. Как стало известно pressball.by, две недели назад наставник был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние чуть лучше, но продолжает оставаться тяжелым.
В спортивном мире Владимир Буре известен не только как отец
В качестве тренера по физподготовке Владимир Валерьевич работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси» (НХЛ), в начале 2010-х занимал пост
Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.
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