Владимир Буре перенес инсульт

В спортивном мире Владимир Буре известен не только как отец сыновей-хоккеистов Павла и Валерия, но и как спортсмен мирового уровня. С 1968 по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград Чемпионатов Европы по плаванию, в том числе и титул чемпиона Европы. Многократный чемпион и призер чемпионатов СССР, обладатель ряда рекордов Союза.



В качестве тренера по физподготовке Владимир Валерьевич работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси» (НХЛ), в начале 2010-х занимал пост вице-президента ХК ЦСКА. С начала 2015 года — сотрудничество с ФХРБ, в рамках которого он работал над физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси. По признанию коллег ему принадлежит немалая заслуга в том, что сборная U-20 сумела вернуть себе прописку в элите, а U-18 — закрепиться в ней.



Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.