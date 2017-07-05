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5 июля 2017, 12:12 | Хоккей: Европа | Прессбол

Владимир Буре перенес инсульт

66-летний тренер по физподготовке национальной сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник после перенесенного им инсульта. Как стало известно pressball.by, две недели назад наставник был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние чуть лучше, но продолжает оставаться тяжелым.

В спортивном мире Владимир Буре известен не только как отец сыновей-хоккеистов Павла и Валерия, но и как спортсмен мирового уровня. С 1968 по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград Чемпионатов Европы по плаванию, в том числе и титул чемпиона Европы. Многократный чемпион и призер чемпионатов СССР, обладатель ряда рекордов Союза.

В качестве тренера по физподготовке Владимир Валерьевич работал в «Ванкувере» и «Нью-Джерси» (НХЛ), в начале 2010-х занимал пост вице-президента ХК ЦСКА. С начала 2015 года — сотрудничество с ФХРБ, в рамках которого он работал над физподготовкой не только национальной, но также молодежной и юношеской сборных Беларуси. По признанию коллег ему принадлежит немалая заслуга в том, что сборная U-20 сумела вернуть себе прописку в элите, а U-18 — закрепиться в ней.

Редакция «Прессбола» искренне желает тренеру скорейшего и полного выздоровления.

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