Молодежная и юниорские сборные Беларуси по хоккею начали подготовку к сезону

Молодежная (не старше 20 лет) сборная начала предсезонный учебно-тренировочный сбор в Минске в спорткомплексе «Олимпийский». Позже, 10 июля, команда переедет в Оршу, где продолжит тренировочный процесс. Планируется провести сбор до 5 августа и сыграть несколько товарищеских матчей с командами белорусской экстралиги, а затем вернуться в Минск в «Чижовка-Арену». Молодежной сборной Беларуси по хоккею предстоит выступить в сильнейшем дивизионе чемпионата мира в американском Баффало с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018-го.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет начнет подготовку к сезону в Лиде. С 17 июля команда приступит к занятиям на льду. С 1 по 10 августа белорусские хоккеисты планируют отправиться в Словакию, где команда проведет спарринги с юниорскими сборными России и Швейцарии. К концу августа будет сформирован окончательный состав сборной до 18 лет, для которой главным стартом станет выступление в апреле 2018 года на чемпионате мира в России. Соперниками юниорской сборной на предварительном этапе станут команды США, Швеции, Канады и Швейцарии. Приступила к тренировкам и сборная Беларуси до 17 лет, которая будет заниматься в «Раубичах», а затем в Александрии.

Наибольшее представительство в трех сборных страны имеют воспитанники СДЮШОР «Юность». Тренеры национальных команд пригласили на подготовительные сборы 20 хоккеистов из минской школы.