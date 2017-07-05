Молодежная и юниорские сборные Беларуси по хоккею начали подготовку к сезону
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная и юниорские сборные Беларуси по хоккею начали подготовку к сезону, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе ФХБ.
Молодежная (не старше 20 лет) сборная начала предсезонный
Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет начнет подготовку к сезону в Лиде. С 17 июля команда приступит к занятиям на льду. С 1 по 10 августа белорусские хоккеисты планируют отправиться в Словакию, где команда проведет спарринги с юниорскими сборными России и Швейцарии. К концу августа будет сформирован окончательный состав сборной до 18 лет, для которой главным стартом станет выступление в апреле 2018 года на чемпионате мира в России. Соперниками юниорской сборной на предварительном этапе станут команды США, Швеции, Канады и Швейцарии. Приступила к тренировкам и сборная Беларуси до 17 лет, которая будет заниматься в «Раубичах», а затем в Александрии.
Наибольшее представительство в трех сборных страны имеют воспитанники СДЮШОР «Юность». Тренеры национальных команд пригласили на подготовительные сборы 20 хоккеистов из минской школы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter