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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30285975/
5 июля 2017, 8:55 | Хоккей: Европа | Прессбол

Три игрока на просмотре в жлобинском «Металлурге»

Просмотровые контракты со жлобинским «Металлургом» заключили защитник Виктор Вусик, а также нападающие Павел Степанов и Дмитрий Филиппович.

Просмотровые контракты со <span class=error>жлобинским</span> Металлургом заключили защитник Виктор <span class=error>Вусик</span> а также нападающие Павел Степанов и Дмитрий Филиппович. Увеличить
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Виктор Вусик (1996; 182 cm, 94kg) начинал прошлый сезон в стане витебских «медведей», за которых провел 28 встреч и отметился 7 (2+5) результативными баллами, а завершал сезон в минском «Юниоре», где набрал 7 (2+5) очков в шести поединках. Павел Степанов (1991; 186 cm, 87kg) в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром в составе «Могилева» набрав 29 (12+17) баллов в 42 встречах. Дмитрий Филиппович (1996; 179 cm, 82kg) сезон — 2016/17 провел в составе минского «Юниора», в котором нападающий стал вторым бомбардиром команды с впечатляющими 64 (18+46) результативными баллами в 40 поединках Высшей лиги.

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