Мирослав Шатан назначен на пост генерального менеджера сборной Словакии по хоккею

Контракт был подписан на один год с возможностью пролонгации. «Я рад, что Миро согласился. Мы считаем, что это назначение — самый лучший вариант для развития словацкого хоккея», — заявил президент федерации Мартин Когут.

Шатан, которому в октябре исполнится 43 года, большую часть карьеры игрока провел в клубах НХЛ «Эдмонтон», «Баффало», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург» и «Бостон». В составе «Пингвинз» в 2009 году он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной Словакии становился чемпионом мира (2002), серебряным (2000, 2012) и бронзовым (2003) призером. Российскому болельщику словак известен в том числе по выступлениям за московское «Динамо» и братиславский «Слован».