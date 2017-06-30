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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30243768/
30 июня 2017, 16:39 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Мирослав Шатан назначен генеральным менеджером сборной Словакии

Мирослав Шатан назначен генеральным менеджером сборной Словакии.

<span class=error>Мирослав</span> <span class=error>Шатан</span> назначен генеральным менеджером сборной Словакии. Увеличить
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Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ. Также сообщается, что он возглавит национальную программу Словакии по развитию хоккея. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на год. Шатан начал поиски главного тренера для сборной Словакии.

42-летний Шатан начал профессиональную карьеру в сезоне-1991/92, завершил выступления в 2014 году. На счету хоккеиста 1136 очков в Национальной хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге Шатан выступал за «Слован» на протяжении двух сезонов.

Шатан — чемпион словацкой Экстралиги, чемпион мира и самый ценный игрок ЧМ. В составе «Питтсбург Пингвинз» он завоевал кубок Стэнли в сезоне-2008/09. Шатан был генеральным менеджером сборной Европы на Кубке мира. Команда дошла до финала турнира, где уступила канадцам.
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