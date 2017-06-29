Хоккеист Даниэль Корсо продолжит выступление в минской «Юности»
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Даниэль Корсо заключил новый контракт с минской «Юностью», сообщили БЕЛТА в
пресс-службе клуба.
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Центрфорвард стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах. В
В «Юности» Даниэль Корсо, который теперь имеет белорусское гражданство, отыграл уже три сезона, стал с командой чемпионом страны и обладателем Кубка.
Прежде Даниэль выступал за клубы Финляндии, Швейцарии, Швеции, России и Германии, играл в КХЛ за «Динамо-Минск», провел 77 матчей в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту», а также защищал цвета сборной Канады на молодежном (U-20) чемпионате мира в сезоне-97/98.
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