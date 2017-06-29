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29 июня 2017, 20:43 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеист Даниэль Корсо продолжит выступление в минской «Юности»

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Даниэль Корсо заключил новый контракт с минской «Юностью», сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

<span class=error>Центрфорвард</span> стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата <span class=error>Беларуси</span> набрав 49 (1633) очков в 28 матчах. В <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>экстралиги</span> игрок <nobr>из-за </nobr>травмы не смог помочь минчанам провел лишь один матч и отметился одной результативной передачей. Увеличить
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Центрфорвард стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах. В плей-офф экстралиги игрок из-за травмы не смог помочь минчанам, провел лишь один матч и отметился одной результативной передачей.

В «Юности» Даниэль Корсо, который теперь имеет белорусское гражданство, отыграл уже три сезона, стал с командой чемпионом страны и обладателем Кубка.

Прежде Даниэль выступал за клубы Финляндии, Швейцарии, Швеции, России и Германии, играл в КХЛ за «Динамо-Минск», провел 77 матчей в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту», а также защищал цвета сборной Канады на молодежном (U-20) чемпионате мира в сезоне-97/98.

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