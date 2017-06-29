Максим Каменьков, Александр Сырей и еще два белоруса покинули «Донбасс»

В то же время состав клуба пополнил Илья Коренчук — уроженец Кобрина, который два предыдущих сезона провел в «Кременчуге» и боролся за титул самого результативного хоккеиста чемпионата Украины. За два года в сумме набрал 101 (47+54) очко в 65 матчах.

Напомним, что «Донбасс» выиграл золото и примет участие в Континентальном Кубке. И если пройдет второй раунд, то попадет в одну группу с минской «Юностью».