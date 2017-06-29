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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30230861/
29 июня 2017, 15:42 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Максим Каменьков, Александр Сырей и еще два белоруса покинули «Донбасс»

Расположение донецкого «Донбасса» покинули четыре белоруса — защитники Максим Каменьков и Александр Сырей, нападающие Алексей Автаев и Егор Егоров.

В то же время состав клуба пополнил Илья Коренчук — уроженец Кобрина, который два предыдущих сезона провел в «Кременчуге» и боролся за титул самого результативного хоккеиста чемпионата Украины. За два года в сумме набрал 101 (47+54) очко в 65 матчах.

Напомним, что «Донбасс» выиграл золото и примет участие в Континентальном Кубке. И если пройдет второй раунд, то попадет в одну группу с минской «Юностью».

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