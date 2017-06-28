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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30215311/
28 июня 2017, 12:07 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Максим Сушко: «Брест»? Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15

Белорусский нападающий Максим Сушко, который был выбран «Филадельфией» в четвертом раунде драфта НХЛ-2017, в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артуром Жолем рассказал, что в детстве часто ходил на матчи «Бреста».

Белорусский нападающий Максим <span class=error>Сушко</span> который был выбран Филадельфией в четвертом раунде <span class=error>драфта</span> <span class=error>НХЛ</span>-2017 в беседе с корреспондентом <span class=error>Прессбола</span> Артуром <span class=error>Жолем</span> рассказал что в детстве часто ходил на матчи Бреста. Увеличить
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На матчи «Бреста» в детстве ходил?

И на основную команду, и на фарм-клуб. Парни из «фарма» вообще были идеалами. Когда тебе пять-шесть лет и ты еще неуверенно катаешься, то даже уровень высшей лиги впечатляет. Старался не пропускать игры, подмечал для себя разные нюансы. А потом в «Брест-2» и вовсе попало много ребят 92-го года, с которыми в свое время хорошо сдружились, хоть я и 99-го. Даже не знаю, как так получилось. Всегда отправлялись в поездки двумя возрастами, и они очень по-доброму ко мне относились, брали к себе в конец автобуса. Многие, кстати, сейчас выступают в экстралиге.

Не больно смотреть на происходящее с родным клубом?

Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15. Обидно. Но у меня, честно говоря, в последние годы почти не было возможности ходить на хоккей в Бресте.

Тебе нравится родной город?

Да! Каждый раз, когда заканчивается сезон, думаю слетать куда-то отдохнуть, но как только оказываюсь в Бресте, сразу говорю: «Нет, остаюсь здесь на все лето!» Это мой главный курорт.

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