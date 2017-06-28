Максим Сушко: «Брест»? Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15
Белорусский нападающий Максим Сушко, который был выбран «Филадельфией» в четвертом раунде драфта НХЛ-2017, в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артуром Жолем рассказал, что в детстве часто ходил на матчи «Бреста».
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Видимо, что-то случилось...
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На матчи «Бреста» в детстве ходил?
И на основную команду, и на
Не больно смотреть на происходящее с родным клубом?
Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15. Обидно. Но у меня, честно говоря, в последние годы почти не было возможности ходить на хоккей в Бресте.
Тебе нравится родной город?
Да! Каждый раз, когда заканчивается сезон, думаю слетать
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