Максим Сушко: «Брест»? Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15

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На матчи «Бреста» в детстве ходил?

И на основную команду, и на фарм-клуб. Парни из «фарма» вообще были идеалами. Когда тебе пять-шесть лет и ты еще неуверенно катаешься, то даже уровень высшей лиги впечатляет. Старался не пропускать игры, подмечал для себя разные нюансы. А потом в «Брест-2» и вовсе попало много ребят 92-го года, с которыми в свое время хорошо сдружились, хоть я и 99-го. Даже не знаю, как так получилось. Всегда отправлялись в поездки двумя возрастами, и они очень по-доброму ко мне относились, брали к себе в конец автобуса. Многие, кстати, сейчас выступают в экстралиге.

Не больно смотреть на происходящее с родным клубом?

Конечно, неприятно, когда парни, которым по двадцать пять лет, проигрывают по 0:15. Обидно. Но у меня, честно говоря, в последние годы почти не было возможности ходить на хоккей в Бресте.

Тебе нравится родной город?