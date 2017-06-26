Кари Саволайнен назначен главным тренером сборной Словении

В прошлом сезоне словенцы выиграли олимпийскую квалификацию и примут участие в Играх в Пхёнчхане, а на чемпионате мира заняли последнее место в группе и лишились места в топ-дивизионе.



Саволайнен в 2004 году вывел сборную Словении в элитную группу ЧМ, заняв на турнире 2005 года 13-е место. С 2010 по 2013 год он работал в качестве советника сборной, в 2014—2016 годах был менеджером сборной Финляндии. Кроме того, тренер продолжит работу в университете прикладных наук в Виерумяки.



Предыдущий главный тренер Ник Зупанич продолжит работу в качестве помощника главного тренера.