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26 июня 2017, 18:19 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Кари Саволайнен назначен главным тренером сборной Словении

Тренером сборной Словении в сезоне-2017/18 назначен финский специалист Кари Саволайнен. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ. Он уже возглавлял эту команду с 2003 по 2005 год.

В прошлом сезоне словенцы выиграли олимпийскую квалификацию и примут участие в Играх в Пхёнчхане, а на чемпионате мира заняли последнее место в группе и лишились места в топ-дивизионе.

Саволайнен в 2004 году вывел сборную Словении в элитную группу ЧМ, заняв на турнире 2005 года 13-е место. С 2010 по 2013 год он работал в качестве советника сборной, в 2014—2016 годах был менеджером сборной Финляндии. Кроме того, тренер продолжит работу в университете прикладных наук в Виерумяки.

Предыдущий главный тренер Ник Зупанич продолжит работу в качестве помощника главного тренера.

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