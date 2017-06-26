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26 июня 2017, 13:59 | Хоккей: Европа | УНИАН

Хоккейный клуб «Донбасс» узнал соперников по Континентальному кубку

В Братиславе (Словакия) состоялась встреча представителей команд-участниц 21-го розыгрыша Континентального кубка IIHF, по итогам которой «Донбасс» узнал своих первых соперников, сообщает Украинская хоккейная лига.

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Чемпион Украинской хоккейной лиги стартует со второго раунда, который будет проходить с 20-го по 22 октября в Риге (Латвия).

Среди соперников украинской команды: вице-чемпион Польши «Тыхы», чемпион Латвии «Курбадс» и чемпион Эстонии «Нарва». Команды проведут розыгрыш в формате «каждый с каждым», а победитель группы выйдет в третий этап Континентального Кубка.

Напомним, что в 2013 году «Донбасс» выиграл первый, и пока единственный Континентальный Кубок для Украины, а также становился серебряным и бронзовым призером Суперфинала в 2014-м и 2012 годах соответственно. В прошлом году «Донбасс» также принимал участие в турнире, однако остановился на стадии третьего раунда.
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