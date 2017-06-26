Хоккейный клуб «Донбасс» узнал соперников по Континентальному кубку
В Братиславе (Словакия) состоялась встреча представителей
команд-участниц 21-го розыгрыша Континентального кубка IIHF, по итогам которой «Донбасс» узнал своих первых соперников, сообщает Украинская хоккейная лига.
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Чемпион Украинской хоккейной лиги стартует со второго раунда, который будет проходить с 20-го по 22 октября в Риге (Латвия).
Среди соперников украинской команды:
Напомним, что в 2013 году «Донбасс» выиграл первый, и пока единственный Континентальный Кубок для Украины, а также становился серебряным и бронзовым призером Суперфинала в 2014-м и 2012 годах соответственно. В прошлом году «Донбасс» также принимал участие в турнире, однако остановился на стадии третьего раунда.
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