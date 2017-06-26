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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30191203/
26 июня 2017, 12:31 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Канадский защитник с опытом игры в НХЛ Джонстон перешёл в «Лулео»

Защитник Райан Джонстон перешёл в шведскую команду «Лулео».

Об этом информирует официальный сайт шведской команды.

«Мы очень рады, что подписали контракт с Джонстоном. Контракт рассчитан на два года. Состав команды сформирован», — прокомментировал сделку спортивный директор клуба Стефан Нильссон.

В сезоне-2016/17 канадский хоккеист провёл 7 матчей в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», набрал 4 минуты штрафа и заработал показатель полезности «-3». В АХЛ на счету игрока 18 очков в 50 матчах. Всего на уровне НХЛ хоккеист провёл 10 матчей, в АХЛ на счету Джонстона 30 очков в 87 матчах. Джонстон является чемпионом CCHL.
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