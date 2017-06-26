Экс-главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»

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Об этом информирует Swiss Hockey News. Соглашение между швейцарским клубом и североамериканским специалистом рассчитано на 3 года.

«Крэйг стал лучшим выбором для нашей команды. У него очень современный стиль, подразумевающий скорость и контроль шайбы», — сообщил член совета директоров клуба, экс-генеральный менеджер клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Майк Гиллис.