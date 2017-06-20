ХК «Юность-Минск» подписал контракт с защитником Никитой Мицкевичем

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Спортсмен начинал прошлый хоккейный сезон в рядах «Юность-Минск», сыграл в Лиге чемпионов, Кубке Беларуси и четырех матчах чемпионата страны, после чего перешел в «Динамо-Молодечно». За эту команду 22-летний игрок обороны провел 21 встречу в экстралиге и набрал пять очков. Никита Мицкевич также дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне за минское «Динамо», где сыграл семь матчей. Кроме того, пять игр он провел в рядах национальной сборной Беларуси.

Большая часть карьеры Никиты Мицкевича прошла в командах системы клуба «Юность».