ХК «Юность-Минск» подписал контракт с защитником Никитой Мицкевичем
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Юность-Минск» подписал двухлетний контракт с защитником Никитой Мицкевичем, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмен начинал прошлый хоккейный сезон в рядах «Юность-Минск», сыграл в Лиге чемпионов, Кубке Беларуси и четырех матчах чемпионата страны, после чего перешел в «Динамо-Молодечно». За эту команду 22-летний игрок обороны провел 21 встречу в экстралиге и набрал пять очков. Никита Мицкевич также дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне за минское «Динамо», где сыграл семь матчей. Кроме того, пять игр он провел в рядах национальной сборной Беларуси.
Большая часть карьеры Никиты Мицкевича прошла в командах системы клуба «Юность».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter