Форвард системы «Тампы» Вермин перешёл в «Лозанну»
Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джоэль Вермин вернётся на родину в Швейцарию.
25-летний форвард подписал пятилетний контракт с «Лозанной». Об этом сообщает swisshockey.
В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 18 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Тампу» и отметился в них тремя голевыми передачами при показателе полезности «+2». В Американской хоккейной лиге на счету Вермина 46 матчей регулярного чемпионата, 32 (13+19) очка и показатель полезности «+3». В 22 матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter