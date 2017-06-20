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20 июня 2017, 14:24 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Форвард системы «Тампы» Вермин перешёл в «Лозанну»

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джоэль Вермин вернётся на родину в Швейцарию.

25-летний форвард подписал пятилетний контракт с «Лозанной». Об этом сообщает swisshockey.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 18 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Тампу» и отметился в них тремя голевыми передачами при показателе полезности «+2». В Американской хоккейной лиге на счету Вермина 46 матчей регулярного чемпионата, 32 (13+19) очка и показатель полезности «+3». В 22 матчах плей-офф он набрал 11 (9+2) очков при показателе полезности «+3». Всего на уровне НХЛ Вермин провёл 24 матча и набрал в них 4 (0+4) очка.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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