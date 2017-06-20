Никита Мицкевич подписал двухлетний контракт с минской «Юностью»

Защитник начинал прошлый сезон в рядах «красно-синих», сыграл в Лиге чемпионов, Кубке Беларуси и четырех матчах чемпионата страны, после чего перешел в «Динамо-Молодечно». За эту команду 22-летний игрок обороны провел 21 встречу в экстралиге и набрал 5 (2+3) очков. Мицкевич также дебютировал в КХЛ за минское «Динамо» (семь матчей, 2 (1+1) балла, 8 минут штрафа, показатель полезности «0»). Кроме того, он провел первые поединки и в рядах национальной сборной Беларуси (5 игр, 0+1). Большую часть карьеры Мицкевич провел в командах системы «Юности»: в 17-летнем возрасте сыграл три поединка в ВХЛ, три сезона привлекался в команду МХЛ, выступал за «Юниор» и «Юность-Минск». Первой же командой в белорусской высшей лиге Мицкевича была дружина РЦОП «Раубичи» в сезоне-2011/12, тогда же защитник играл за юниорскую (U-18) сборную страны. Также хоккеист выступал за «Витебск» в сезоне-2015/16, — пишет официальный сайт «Юности».