Пустынная Европа. КХЛ больше негде брать легионеров

Откуда взялось расслоение, с которым принялось бороться руководство КХЛ? В какой момент разрыв между богатыми и бедными стал настолько критическим, что боссы лиги придумали рейтинг и начали резать по живому? Причин на то несколько, одна из них связана с… европейским хоккеем. На заре КХЛ чуть ли не главным условием выживания для аутсайдеров и середняков были качественные легионеры. На пятёрке иностранцев могли выезжать даже не самые обеспеченные команды, главное было точно попасть в селекционную мишень. Финские, шведские и чешские «сборники» могли играть в Хабаровске, Новосибирске и даже Новокузнецке. Однако с каждым годом европейский рынок всё больше истощался и вскоре стал напоминать пустыню.



Во многом отток классных легионеров из Европы в КХЛ связан с курсом валют. Если раньше игрока сборной Чехии можно было заманить за 20 млн рублей в год, то теперь тот же контракт «весит» все 40 млн рублей. Иностранцев не волнуют затраты российских клубов, так как свои доходы они меряют в долларах и евро. Легионеры перестали быть доступны всем и каждому, времена эконом-комплектования ушли в небытие. Всё это наложилось на хоккейный кризис в отдельно взятых странах. Так откуда же клубам КХЛ брать легионеров?

Швеция (11): бездонный котёл, который пьёт НХЛ

Всего три-четыре года назад считалось, что шведы не желают ехать в Россию, а те, что всё-таки приезжают, плохо адаптируются в нашей стране. Мол, уровень жизни на родине и зарплаты в SHL позволяют им быть домоседами, а если и срываться с тёплого места, то ради НХЛ. Шведы и по сей день доминируют в сильнейшей лиге мира, имея там наиболее широкое представительство. Так, в минувшем регулярном чемпионате на лёд вышло 89 шведа! По сути, именно востребованность шведов в НХЛ и их стремление уехать за океан мешает российским клубам заполучать самые ценные кадры. КХЛ остаётся довольствоваться игроками второго эшелона, но даже этого достаточно, чтобы шведский чемпионат был главным поставщиком легионеров в нашу лигу.

В это межсезонье по маршруту Швеция — Россия проследовало 11 игроков. «Сибирь» подписала шестого бомбардира лиги Александра Бергстрёма, а в соседний Омск отправились Деннис Эверберг и Юхан Сундстрём, которые отстали от новоиспечённого новосибирца всего на пару очков. Интригует приобретение «Сочи»: южане заманили Симона Энеруда, который несмотря на не самую выдающуюся статистику в регулярном чемпионате, выстрелили в плей-офф, став чемпионом и самым ценным игроцком. Все они — новые лица для нашей лиги, но учитывая конкуренцию в SHL, уровень подготовки шведских игроков и профессионализм, риск их приглашения минимален.



Что смущает, так это то, что даже из шведской лиги игроки едут в КХЛ по второму кругу. «Северсталь» берёт вратаря-циркача Юлиуса Гудачека, закрывая глаза на его провал в «Сибири». Там же, в Новосибирске, не заладилось у Андреаса Турессона, которого теперь подписывает «Куньлунь». Второй шанс Олли Палоле, с треском провалившемуся в Подольске, дают в «Йокерите». То, что непосредственно Палола расцветёт на родине, никого не удивит, но в целом тенденция показательная. Свежих лиц в SHL чуть больше, чем в других европейских чемпионатах, но выбор их всё равно не велик, а среди тех, кто находится на ведущих ролях, многие уже запятнали свою репутацию в России.

Финляндия (11): крошки с праздничного стола

Когда «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина с Юккой Хентуненом и Нико Капаненом в составе, а в финале казанцам противостоял «Локомотив» Кари Хейккиля, КХЛ пробила окно в страну Суоми. В Россию массово повалили как финские игроки, так и финские тренеры. Не все они были успешны, стоит лишь вспомнить омские мучения Петри Матикайнена, скорую отставку Кая Суйкканена из «Локомотива» или нелепое пребывания в Хабаровске Юкки Раутакорпи, но в целом эта мода была оправдана. Финские хоккеисты предстали кубковыми бойцами и дисциплинированными работягами, среди которых порой находились и настоящие алмазы вроде Йори Лехтеря. Тогда как специалисты из этой страны привнесли в наш хоккей системность, на которой традиционно выезжает сборная Финляндии.



Казалось, что финский чемпионат бездонный. СМ-лига, как до недавнего времени назывался этот турнир, каждый год поставляла в Россию не только качественных вратарей, но и высококлассных полевых игроков. Механизм начал давать сбои год-два назад. Финны, приезжающие в наши клубы, перестали быть спасителями, а на рынке всё реже можно было найти игроков уровня сборной. Показательно, что на двух последних чемпионатах мира в составе национальной команды Суоми было всего пять представителей местной лиги. Все сильнейшие финны, за редким исключением, уже выступают в НХЛ, КХЛ и SHL. На родине играют либо совсем ещё зелёные юниоры, не успевшие опериться, либо ветераны вроде Лассе Кукконена, вернувшиеся доигрывать.

Финская лига с каждым годом всё больше напоминает чешскую, где хоккеисты среднего возраста отсутствуют как класс. Игроком какого бы большого таланта ни был Патрик Лайне, в серьёзном чемпионате восемнадцатилетний парень не должен становиться MVP плей-офф. Этим летом в Россию переехало из Финляндии 11 игроков. Вроде бы столько же, сколько из Швеции, но из них пять финнов осели в «Йокерите». Двух представителей страны Суоми взял «Куньлунь» и одного «Слован». Былым ажиотажем и не пахнет.

На кого же позарились российские клубы? Игорь Варицкий, угадавший год назад с Миро Аалтоненом, взял двух котов в мешке из «КаЛпы», а «Югра», снявшая мораторий на легионеров, повторно пригласила в свои ряды Велли-Матти Савинайнена. То, что ничем не проявивший себя в «Югре» и «Торпедо» форвард стал вторым бомбардиром финской лиги, весьма симптоматично. Да и о чём можно говорить, если лучшими вратарями там считаются Теему Лассила и Юсси Рюнняс, о которых в России вспоминают с содроганием?

Чехия (10): эхо затяжного кризиса

Всё, что сказано про финскую лигу, можно повторить про чемпионат Чехии. Только с небольшим сдвигом во времени. Экстралига когда-то дарила российскому хоккею настоящих звёзд, а в начале 00-х наши клубы словно и не знали других легионеров, кроме чешских. В 2010-х финны пришли им на смену. Точно также, с небольшой задержкой, вслед за чешским стал деградировать финский чемпионат. До недавнего времени вполне нормальной была ситуация, когда 40-летний Павел Патера возвышался над новым поколением чешских игроков. Ян Петерек, Томаш Власак — все эти знакомые и близкие сердцу фамилии можно было встретить на вершине бомбардирского списка Экстралиги. До сих пор на хорошем счету держится Ярослав Глинка, которому 40 лет исполнилось в прошлом году. Кризис чешского хоккея был настолько очевиден, что прошлое поколение превосходило молодёжь, даже опираясь на тросточку и подчищая за собой песок.

Настоящие находки можно пересчитать по пальцам. Когда-то ныне покойный Анатолий Бардин привёз Романа Червенку, сделав из него сначала напарника для Яромира Ягра, а потом его преемника. При этом первоначально Червенка приехал в «Авангард» на какие-то смешные деньги. Не менее точно с Яном Коваржем попал Геннадий Величкин. В остальном — ничего выдающегося. Российские клубы откровенно побаивались брать легионеров из Экстралиги, прекрасно понимая, что скорости и плотность игры в этом чемпионате гораздо ниже, чем в КХЛ. Те, кто не прошли обкатку в той же Швеции или Финляндии, были попросту не готовы выступать в сильнейшей лиге континента. Более-менее положение начало выправляться в последние годы, когда поколение 90-х хлынуло в Россию. Томаш Филиппи, Павел Францоуз, Доминик Фурх, Михал Кемпны, Якуб Ержабек и Адам Полашек восстановили реноме чешской лиги.



Несмотря на то, что поколение 90-х сделало всё, чтобы российские клубы вновь обратили внимание на чешский рынок, достойных кандидатур на усиление в Экстралиге можно пересчитать по пальцам. Из десяти игроков, проследовавших этим летом в КХЛ, четверо отправились «Слован», который не скован лимитом на легионеров, а значит, не обязан семь раз отмерять перед тем, как подписать сомнительного чеха. Из тех, кто приземлился в России, на открытие сезона претендует разве что новоиспечённый «юлаевец» Доминик Кубалик, но он изначально был чуть ли не единственным интересным персонажем в окружении 35-летних бомбардиров. «Амур» понадеялся на опыт едущего с ярмарки Марека Квапила, и даже странно, что никто не впал в ностальгию, подписав Бранко Радивоевича, Томаша Ролинека или Ярослав Беднаржа.

Швейцария (4): элитный дом престарелых

Если рассматривать уровень чемпионата, то NLA даст вору не только чешской, но и финский лиге. Вот только российским клубам от этого ни холодно, ни жарко. Кто составляет элиту чемпионата Швейцарии? Во-первых, местные игроки, которые могли бы усилить клубы КХЛ, но совершенно не спешат менять Альпы на российскую провинцию. Сильный чемпионат, комфортные условия для жизни, высокие зарплаты — всё это делает швейцарцев главными домоседами в европейском хоккее. Во-вторых, в NLA охотно едут североамериканцы. По тем же самым причинам они ставят швейцарский чемпионат на первое место. Совершенно неслучайно Остон Мэттьюс преддрафтовый год провёл в «Цюрихе». Там же до недавнего времени коротали время Кори Конакер, Марк-Андре Бержерон и Дэйв Сетогучи. Ну, а лучшим бомбардиром минувшей «регулярки» NLA стал американец Марк Аркобелло, который и на чемпионате мира играл, и больше 100 матчей в НХЛ имеет за плечами.

Третья каста, широко распространённая в NLA, это экс-звёзды КХЛ, уставшие от многочасовых перелётов, задержек зарплат и других бытовых неурядиц, распространённых в нашей стране. Состав какой команды ни открой — сплошь знакомые фамилии. Роман Червенка и Патрик Торесен, Янне Песонен и Тони Мортенссон, Яркко Иммонен и многие другие. Все они были на хорошем счету в КХЛ, но своё в нашей лиге они уже отыграли. Если кто-то и попытается их вернуть — скорее всего столкнётся с завышенными финансовыми требованиями или вовсе с категорическим нежеланием выступать в России. Швейцария для них — элитный дом престарелых, место, где за приличные деньги можно играть без запредельного давления. Европейцев, не засвеченных в КХЛ, не сыскать днём с огнём. Чуть ли не единственной звездой NLA, не имеющей российского опыта, является Линус Класен. Тёзка и соотечественник Умарка чем-то напоминает его по манере игры и мог быть успешен в КХЛ, но вместо этого прочно осел в Швейцарии. Контракт Класена с «Лугано» рассчитан до 2020 года.