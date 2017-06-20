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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30127836/
20 июня 2017, 9:59 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Шведская «Мора» останется в SHL, недостатки арены клуба будут устранены

Будущее шведской команды «Мора» в элитном дивизионе SHL было под вопросом из-за несоответствия инфраструктуры, а точнее арены.

Стадион клуба был построен в 1967 году. Речь идёт о перечне недостатков, которые нужно устранить для продолжения выступлений в SHL.

Власти города приняли решение об инвестировании в арену. 6,9 млн шведских крон внесёт муниципалитет, 2,5 млн — клуб. Пока неясно, насколько увеличится арендная плата для клуба, но она точно вырастет.

Наивысшее достижение для команды в последние годы — попадание в четвертьфинал плей-офф.
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