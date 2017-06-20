Шведская «Мора» останется в SHL, недостатки арены клуба будут устранены

Стадион клуба был построен в 1967 году. Речь идёт о перечне недостатков, которые нужно устранить для продолжения выступлений в SHL.

Власти города приняли решение об инвестировании в арену. 6,9 млн шведских крон внесёт муниципалитет, 2,5 млн — клуб. Пока неясно, насколько увеличится арендная плата для клуба, но она точно вырастет.