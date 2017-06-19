Андерс Ларссон и Бах Нильсен сохранили свои посты в шведском и датском хоккее
Андерс Ларссон переизбран на пост секретаря шведской ассоциации хоккея.
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Об этом информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Функционер будет занимать этот пост в течение двух лет. Впервые он был избран секретарём в 2015 году, а в структуре ассоциации работает 11 лет.
Также официальный сайт ИИХФ сообщает, что Бах Нильсен остался президентом датской федерации хоккея. Это уже третий срок функционера на данном посту. Нильсен будет президентом федерации 4 года, в ходе избрания у него не было оппонента. Таким образом, он будет возглавлять датскую федерацию в том числе и во время чемпионата мира в этой стране — в 2018 году.
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