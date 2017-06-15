Шотландцы положили глаз на Россию. Но в КХЛ не хотят
На этой неделе клуб британской лиги «Эдинбург Кэпиталс» всполошил российскую хоккейную общественность, подписав контракт с главным тренером Дмитрием Христичем, а затем со скаутами — широко известными Андреем Николишиным и Дарюсом Каспарайтисом. «СЭ» разбирается, станет ли теперь шотландский клуб российским.
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РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ НЕ УЧАСТВУЕТ
Как только «Эдинбург» объявил о назначении трех известнейших бывших игроков НХЛ, сразу поползли слухи о том, что этот клуб купили российские бизнесмены, и он в ближайшем будущем намерен вступить в КХЛ. Миф звучит красиво, но совершенно нереально. Для нашей лиги нужен бюджет в 5−6 раз превышающий средний в британской (EIHL), чтобы
Российского капитала там тоже нет. Более того, бюджет «Эдинбурга» никак не изменился. Дело в том, что с шотландскими «Кэпс» сотрудничает консалтинговая компания, в которой трудятся в том числе и российские специалисты. Она помогает клубу со спортивными консультациями и маркетингом. Именно она посоветовала обратить внимание на российский и
КАРЬЕРА В БРИТАНИИ? ГЛАВНОЕ — УНИВЕРСИТЕТ!
В прошлом году «СЭ» писал про хоккей в Британии, когда информация о вступлении в КХЛ клуба из «Лондона» еще была актуальна. В ее лиге — 10 команд. Чемпионом стали «Шеффельд Стилерс». Матчи
Самая большая зарплата в лиге на настоящий момент была у нападающего, известного тафгая Брайана Макгрэттона (317 матчей в НХЛ) — около 6000 тысяч фунтов в месяц. «Была» — потому что лавров он не снискал, не оправдав ожидания «Ноттингэм Пантерс». Хотя не совсем понятно, чего именно ожидали «Пантеры» от узкоспециализированного форварда, набравшего за 47 матчей регулярки целых 19 (12+7) очков.
ФЕДОРОВ, ВОРОБЬЕВ И СТААЛ
В прошлом сезоне «Эдинбург» занял последнее место в регулярном чемпионате и, разумеется, не попал в
Из всех хоккеистов, выступавших за «Эдинбург» в прошлом сезоне, есть три известных нашим болельщикам фамилии: Воробьев, Федоров и Стаал. Последний, Джаред, — член многочисленной семьи Стаалов, из которых знаменитыми стали трое — Эрик, Марк и Джордан, то есть все, кроме самого Джареда. Павел Воробьев известен по выступлениям в Суперлиге, КХЛ и «Чикаго», а в юности подавал очень большие надежды, в частности, был выбран в 2000 году «Ястребами» в первом раунде под 11-м номером. В «Эдинбурге» он сходу стал лидером клуба, набрав 50 (16+34) очков в 50 матчах и продлил контракт на следующий сезон. Ну, а Евгения Федорова помнят многие российские болельщики. Известен он, главным образом, благодаря добротной игре в суперлиге и КХЛ, в основном за команды, возглавляемые Владимиром Крикуновым.
Ну и в заключении отметим, как наверное уже многие из вас успели догадаться, в КХЛ «Эдинбург Кэпиталс» не собирается. Временно застопорился и проект по вступлению в нашу лигу клуба из «Лондона». Сам клуб при этом почти наверняка создадут, но будет ли он в КХЛ — неизвестно. Английская сторона все для этого сделал — подала заявку. Но ответа из лиги пока что не последовало.
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