Шотландцы положили глаз на Россию. Но в КХЛ не хотят

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ НЕ УЧАСТВУЕТ

Как только «Эдинбург» объявил о назначении трех известнейших бывших игроков НХЛ, сразу поползли слухи о том, что этот клуб купили российские бизнесмены, и он в ближайшем будущем намерен вступить в КХЛ. Миф звучит красиво, но совершенно нереально. Для нашей лиги нужен бюджет в 5−6 раз превышающий средний в британской (EIHL), чтобы мало-мальски конкурировать в спортивном плане, а также путешествовать по всей Евразии. Британские клубы с их, скажем прямо, далеко на самым высоким уровнем хоккея, рентабельны. Почти все из них работают в прибыль, а ведущие зарабатывают в год по 1−2 миллиона фунтов.

Российского капитала там тоже нет. Более того, бюджет «Эдинбурга» никак не изменился. Дело в том, что с шотландскими «Кэпс» сотрудничает консалтинговая компания, в которой трудятся в том числе и российские специалисты. Она помогает клубу со спортивными консультациями и маркетингом. Именно она посоветовала обратить внимание на российский и восточно-европейский рынки игроков. Зарплаты в Высшей лиге в последние годы не растут, если не сказать хуже, да и заиграть в «Вышке» удается далеко не всем. А квалифицированных для игры профессиональной лиге хоккеистов в России по-прежнему достаточно. Отсюда и кандидатура главного тренера Дмитрия Христича — с опытом игры в НХЛ и отлично знающего два языка.

КАРЬЕРА В БРИТАНИИ? ГЛАВНОЕ — УНИВЕРСИТЕТ!

В прошлом году «СЭ» писал про хоккей в Британии, когда информация о вступлении в КХЛ клуба из «Лондона» еще была актуальна. В ее лиге — 10 команд. Чемпионом стали «Шеффельд Стилерс». Матчи плей-офф посещают в среднем по 5 тысяч болельщиков. Лига стремительно развивается, а хоккей набирает популярность. Именно поэтому британцы решили, что не надо сокращать количество легионеров. За команду имеет право играть 14 хоккеистов не из Евросоюза с опытом выступления в ведущих европейских (1−2 дивизионы) и североамериканских (от НХЛ до ECHL) лигах. При этом они должны провести в составе этих команд не менее 75 процентов матчей за последний перед возможным переездом в Британию сезон. То есть, уровень иностранцев в лиге не такой уже плохой. Отметим, что почти все позиции легионеров во всех командах заполнены. В основном играют канадцы, но, скажите, где они не играют? Количество хоккеистов в стране кленового листа составляет 16 процентов от всего населения! И совсем не обязательно, что это сплошь ветераны. Средний возраст того же «Эдинбурга» — всего 24 года. И игроков со всего мира привлекает в первую очередь возможность учиться в британских университетах. Образование для молодых хоккеистов именно этого уровня, безусловно, на первом месте, так как абсолютно ясно, что в НХЛ им уже не светит. В среднем контракт хоккеиста британской лиги обходится клубу в 50−80 тысяч фунтов в год. Но на руки хоккеисты получают немного: от 1500 до 3000 фунтов в месяц (100−200 тысяч рублей). 40 процентов съедают налоги, а еще игроку предоставляют бесплатное проживание и, самое главное, обучение, которое на Туманом Альбионе стоит очень дорого.

Самая большая зарплата в лиге на настоящий момент была у нападающего, известного тафгая Брайана Макгрэттона (317 матчей в НХЛ) — около 6000 тысяч фунтов в месяц. «Была» — потому что лавров он не снискал, не оправдав ожидания «Ноттингэм Пантерс». Хотя не совсем понятно, чего именно ожидали «Пантеры» от узкоспециализированного форварда, набравшего за 47 матчей регулярки целых 19 (12+7) очков.

ФЕДОРОВ, ВОРОБЬЕВ И СТААЛ

В прошлом сезоне «Эдинбург» занял последнее место в регулярном чемпионате и, разумеется, не попал в плей-офф. Именно поэтому, владелец, воспитанник шотландского хоккея Скотт Нил, и решил немного сменить вектор развития без вливаний в бюджет. Сам Нил — легенда хоккея в Британии, выступал за сборную в конце 80-х — начале 90-х и помог британцам из 4-го дивизиона ИИХФ подняться во второй, и попал в местный зал хоккейной славы. Нил заканчивал карьеру игрока в родном «Эдинбурге», где в последствии стал тренером, генеральным менеджером, а с 2003 года — владельцем. Пока что «Кэпиталс» — объективно слабейший клуб лиги и по болельщицкой базе, и по инфраструктуре, и по многим другим показателям. Но, как это нередко бывает, у шотландцев имеется большой потенциал. Это не насмешка — Эдинбург долгое время был столицей хоккея в Великобритании. Даже в прошлом сезоне наибольшее количество игроков в его составе несмотря на обилие легионеров было именно из Шотландии.

Из всех хоккеистов, выступавших за «Эдинбург» в прошлом сезоне, есть три известных нашим болельщикам фамилии: Воробьев, Федоров и Стаал. Последний, Джаред, — член многочисленной семьи Стаалов, из которых знаменитыми стали трое — Эрик, Марк и Джордан, то есть все, кроме самого Джареда. Павел Воробьев известен по выступлениям в Суперлиге, КХЛ и «Чикаго», а в юности подавал очень большие надежды, в частности, был выбран в 2000 году «Ястребами» в первом раунде под 11-м номером. В «Эдинбурге» он сходу стал лидером клуба, набрав 50 (16+34) очков в 50 матчах и продлил контракт на следующий сезон. Ну, а Евгения Федорова помнят многие российские болельщики. Известен он, главным образом, благодаря добротной игре в суперлиге и КХЛ, в основном за команды, возглавляемые Владимиром Крикуновым.

Ну и в заключении отметим, как наверное уже многие из вас успели догадаться, в КХЛ «Эдинбург Кэпиталс» не собирается. Временно застопорился и проект по вступлению в нашу лигу клуба из «Лондона». Сам клуб при этом почти наверняка создадут, но будет ли он в КХЛ — неизвестно. Английская сторона все для этого сделал — подала заявку. Но ответа из лиги пока что не последовало.