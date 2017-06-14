Форвард минского «Динамо» Палушай перебрался в шведский «Брюнэс»

В составе минчан 27-летний Палушай принял участие в 20 матчах КХЛ, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, набрав 12 очков при показателе полезности «-2», а также отбыл 14 штрафных минут.



Всего в КХЛ форвард сыграл в 78 матчах, в которых записал себе в актив 33 очка по системе гол+пас (15+18), а также отбыл 62 минуты штрафа.