Робинсон, Тальбо и ещё 8 игроков для Канады на Евротур

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Сборная Канады примет участие в Кубке Карьяла 2017 года. Федерация хоккея России ведёт переговоры с канадской стороной об участии «кленовых листьев» и в Кубке Первого канала. Как может выглядеть костяк североамериканской сборной на Евротуре? Хоккеистов из НХЛ в составах команд-участниц можно не ждать, придётся рассчитывать только на европейские чемпионаты.

Вратари

Дрю Макинтайр, 33 года.

Макинтайр запомнился поклонникам КХЛ по выступлениям за «Медвешчак». И если бы не мания хорватского клуба к постоянным распродажам, Дрю мог бы спокойно доиграть сезон в Загребе. Однако руководство «медведей» продало Макинтайра в немецкий клуб «Адлер Мангейм». Но на Кубок Шпенглера 2016 года голкипера вызывали ещё из хорватской команды, в Германию он переехал в январе.

Бен Скривенс, 30 лет.

Посмотрим, продлит ли минское «Динамо» контракт с голкипером Беном Скривенсом, который истёк 30 апреля 2017 года. В минувшем сезоне в составе «зубров» Скривенс сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,28. Бен часто выручал минчан. Если он этим летом не вернётся на родину, может стать хорошим усилением для национальной сборной.

Защитники

Мэт Робинсон, 30 лет.

Московский динамовец Мэт Робинсон стал ключевым хоккеистом в обороне столичного клуба. Его очень не хватало в плей-офф, перед которым канадец получил травму руки. Робинсон хорош в большинстве, обладает отличным броском, дважды принимал участие в Матчах звёзд КХЛ. Тренерский штаб сборной Канады точно обратит на него внимание.

Крис Ли, 36 лет.

Очень хочется увидеть на Евротуре защитника Криса Ли. Он не испортил картины в сборной Канады на чемпионате мира 2017 года в Кёльне и Париже, несомненно, принёс бы ей пользу и на Кубке Карьяла. Вопрос в другом. По семейным обстоятельствам Ли принял решение покинуть магнитогорский «Металлург». Непонятно, останется ли канадец в Европе или вернётся в Северную Америку. От этого будет зависеть вызов в сборную.

Шон Моррисонн, 34 года.

Моррисонн давно привык к европейским условиям, обжился в КХЛ, где выступал за «Спартак», ЦСКА, «Медвешчак» и «Адмирал». На Дальний Восток Моррисонн перебрался после того, как его выменяли у загребского клуба ещё по ходу прошлого регулярного чемпионата. Шон останется в Континентальной лиге и продолжит выступать за дальневосточников, с ним продлили контракт на один год. Шон, как и Макинтайр, выступал на последнем Кубке Шпенглера, постоянно находясь в поле зрения канадских тренеров. Солидный возраст защитника не мешает ему приносить пользу команде.

Нападающие

Максим Тальбо, 33 года.

Форвард «Локомотива» имеет большой опыт выступления в НХЛ, а его переезд в Россию стал для ярославских болельщиков приятный неожиданностью. Ещё бы, теперь за клуб выступает такой мастер! В прошлой «регулярке» Тальбо набрал 36 (15+21) очков за результативность. Немудрено, что с ним продлили контракт. Не станет удивлением и его вызов в сборную Канады. Максим может составить костяк нападения североамериканцев.

Брэндон Козун, 27 лет.

Отлично зарекомендовал себя в «Локомотиве» и нападающий Брэндон Козун. Он моложе Тальбо, но ещё более результативен. 56 (23+33) баллов за результативность в регулярном чемпионате сезона-2016/17 — это не шутки. Президент «железнодорожников» Юрий Яковлев провернул шикарный обмен с участием «Йокерита» и СКА. Контакт с Козуном тоже продлён, а сборной Канады, составленной из хоккеистов европейских лиг, такой игрок однозначно пригодится.

Грег Скотт, 29 лет.

Контакт Скотта с ЦСКА действует до 30 апреля 2018 года. «Армейская» команда стала первой для Скотта на российском пространстве. Он хорошо вписался в «армейский» коллектив, набрал 26 (13+13) очков в 46 матчах регулярного первенства. Грег не боится силовой борьбы, активен, любит идти в прессинг. Таких хоккеистов ценят в сборной, Скотт является одним из кандидатов для подготовки к Олимпиаде, учитывая, что хоккеистов из НХЛ мы на ней не увидим.

Бад Холлоуэй, 29 лет.

Холлоуэй — бывший «армеец», который не выглядел бледным пятном в системе ЦСКА. Его привёз в Россию тогдашний главный менеджер москвичей Сергей Фёдоров. Подвела Холлоуэя травма, из-за которой он не смог проявить себя в полной мере. В итоге контракт был расторгнут. Сейчас Бад играет за шведскую команду «Шеллефтео», постоянно вызывается в сборную и находится в обойме команды. 22 (11+11) очка в Швеции за прошлый сезон — достойный показатель.

Кевин Кларк, 29 лет.

Кларк, как и Холлоуэй, выступает в шведской элитной серии, но за команду «Брюнес». Кевин набирает почти по 40 очков за сезон, вызывается под знамёна сборной Канады для участия в европейских турнирах. Форвард полон сил и энергии. На Кубке Германии, в котором Канада принимала участие, Кларк стал лучшим бомбардиром «кленовых листьев». Кларк способен доставить проблем любой защите, часто бросает и держит в напряжении вратарей.