Каспарайтис и Николишин стали ассистентами Христича в хоккейном клубе «Эдинбург»

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Каспарайтис и Николишин будут отвечать за поиск и рекрутинг новых хоккеистов для британской команды. Христич, который становился чемпионом мира в составе сборной СССР и дважды вызывался на Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), был назначен главным тренером «Эдинбурга» ранее в июне.

«Для меня честь то, что двое моих друзей будут мне помогать. Мы будем работать вместе, чтобы найти правильных игроков. Теперь у нас есть “глаза” в трех разных регионах, которые ведут поиск лучших хоккеистов, чтобы мы могли построить сильную команду на следующий сезон», — заявил Христич.

Сам Христич в первую очередь будет сфокусирован на поиске игроков в Европе. Каспарайтис будет отвечать за Северную Америку, а Николишин — за Россию.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года в составе сборной СНГ. Он провел 863 матча в НХЛ, выступая за «Питтсбург», «Айлендерс», «Колорадо» и «Рейнджерс», и набрал 163 очка (27 шайб + 136 передач). Николишин стал чемпионом мира в 1993 году в составе сборной страны и серебряным призером Олимпиады-2002. В НХЛ он провел 628 встреч в составе «Хартфорда» (нынешнее название — «Каролина»), «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо», в которых набрал 280 (93+187) очков.