Хоккеисты сербской «Црвены Звезды» примут участие в Кубке Салея
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сербской «Црвены Звезды» примут участие в Кубке Салея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.
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Матчи первой стадии Кубка Беларуси по хоккею с шайбой (турнир назван в честь погибшего защитника сборной Беларуси Руслана Салея) пройдут с 8 по 25 августа. Команды будут разделены на две подгруппы согласно итогам регулярного чемпионата Беларуси в экстралиге в сезоне-2016/2017. К участию в Кубке Салея вернется команда «Беларусь U20». Еще одним участником турнира станет хоккейный клуб «Црвена Звезда» из Белграда.
Состав участников: подгруппа «А» — «Юность-Минск», «Шахтер-Солигорск», «Динамо-Молодечно», «Беларусь U20», «Химик», «Брест», «Црвена Звезда». В подгруппе «Б» сыграют «Неман», «Гомель», «Металлург-Жлобин», «Лида», «Могилев», «Витебск».
Обладателем Кубка Руслана Салея в сезоне 2016−2017 стал хоккейный клуб «Неман».
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