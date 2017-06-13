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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30058353/
13 июня 2017, 13:52 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

ФХР ведёт переговоры с канадцами об участии в Кубке Первого канала

Федерация хоккея России ведёт переговоры с канадской федерацией по поводу участия сборной в Кубке Первого канала, который пройдёт в декабре 2017 года, об этом «Чемпионату» сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Федерация хоккея России ведёт переговоры с канадской федерацией по поводу участия сборной в Кубке Первого канала который пройдёт в декабре 2017 года об этом Чемпионату сообщил первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>ФХР</span> Роман Ротенберг. Увеличить
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«Мы ведём переговоры с канадцами о том, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала. Но пока ответа нет, у них есть небольшая накладка, поэтому мы рассматриваем вариант сыграть с ними один товарищеский матч перед турниром. Кроме этого, они будут участвовать в предсезонном турнире в Сочи, и мы уже позвали их на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург.

Что касается названия нашего этапа Евротура, то у нас с руководством Первого канала отличные отношения. Во время чемпионата мира рейтинги хоккея были очень высокими даже во время матчей не с самыми топовыми соперниками, мы очень плодотворно поработали вместе.

В ближайший сезон очень активно будет работать олимпийская сборная, команда будет участвовать во многих турнирах с целью просмотра большего числа кандидатов в национальную команду. На днях юниорская сборная до 16 лет тренировалась в Сочи, где мы тестировали игроков, и теперь у нас есть информация по каждому из них. Тоже самое предстоит и другим нашим командам, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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