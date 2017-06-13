Алексею Калюжному 13 июня исполнилось 40 лет
13 июня 1977 года в Минске родился Алексей Калюжный.
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Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), чемпион России (2000, 2001), серебряный призер чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер чемпионата России (2002, 2007), обладатель Кубка Шпенглера (2008), финалист Евролиги (1999), чемпион Беларуси (2004), лучший хоккеист Беларуси (2010, 2015), участник матча звезд КХЛ (2012).
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