Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30055257/
13 июня 2017, 10:07 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Алексею Калюжному 13 июня исполнилось 40 лет

13 июня 1977 года в Минске родился Алексей Калюжный.

13 июня 1977 года в Минске родился Алексей <span class=error>Калюжный</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), чемпион России (2000, 2001), серебряный призер чемпионата России (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер чемпионата России (2002, 2007), обладатель Кубка Шпенглера (2008), финалист Евролиги (1999), чемпион Беларуси (2004), лучший хоккеист Беларуси (2010, 2015), участник матча звезд КХЛ (2012).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ