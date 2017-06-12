Минская «Юность» заключила контракт с нападающим Мареком Словаком

Последним клубом нападающего была «Нитра», воспитанником которой он и является. В 55 матчах регулярного чемпионата словацкой экстралиги Марек Словак набрал 54 (26+28) очка при показателе полезности «+12» и 107 минутах штрафа, а в плей-офф добавил к этим цифрам 3 шайбы и 7 результативных передач в 13 поединках. «Нитра» заняла второе место в регулярном чемпионате и дошла до финала плей-офф, где уступила «Банска-Быстрице».

В родном клубе форвард провел три последних сезона. Марек Словак также выступал в словацкой экстралиге за молодежную сборную своей страны (вместе с такими известными хоккеистами, как Юрай Микуш, Марек Дялога, Юлиус Гудачек), «Зволен» и «Кошице». Нападающий дважды становился чемпионом Словакии.

Хоккеист в составе молодежной сборной Словакии становился лучшим ассистентом чемпионата мира 2008 года и третьим бомбардиром турнира с девятью (2+7) баллами, набранными в 6 матчах. Марек Словак уступил тогда только нынешнему игроку «Торонто» Джеймсу ван Римсдайку из сборной США (5+6) и россиянину Никите Филатову, также пробовавшему силы в Национальной хоккейной лиге, а ныне защищающему цвета «Лады» из Тольятти.