Минская «Юность» заключила контракт с нападающим Мареком Словаком
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Юность» заключила контракт с 28-летним центрфорвардом из Словакии Мареком Словаком, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе хоккейной команды.
Последним клубом нападающего была «Нитра», воспитанником которой он и является. В 55 матчах регулярного чемпионата словацкой экстралиги Марек Словак набрал 54 (26+28) очка при показателе полезности «+12» и 107 минутах штрафа, а в
В родном клубе форвард провел три последних сезона. Марек Словак также выступал в словацкой экстралиге за молодежную сборную своей страны (вместе с такими известными хоккеистами, как Юрай Микуш, Марек Дялога, Юлиус Гудачек), «Зволен» и «Кошице». Нападающий дважды становился чемпионом Словакии.
Хоккеист в составе молодежной сборной Словакии становился лучшим ассистентом чемпионата мира 2008 года и третьим бомбардиром турнира с девятью (2+7) баллами, набранными в 6 матчах. Марек Словак уступил тогда только нынешнему игроку «Торонто» Джеймсу ван Римсдайку из сборной США (5+6) и россиянину Никите Филатову, также пробовавшему силы в Национальной хоккейной лиге, а ныне защищающему цвета «Лады» из Тольятти.
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