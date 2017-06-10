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10 июня 2017, 15:28 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла — 2017

Сборные Канады и Швейцарии примут участие в розыгрыше Кубка Карьяла 2017 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.

Сборные Канады и Швейцарии примут участие в розыгрыше Кубка <span class=error>Карьяла</span> 2017 года сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации хоккея Финляндии. Увеличить
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«Значение Кубка Карьяла для команд, которые будут участвовать в нём в этом году, очень высоко. Игроки из НХЛ не приедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры, поэтому Кубок Карьяла станет для них Олимпиадой», — отметил директор ФХФ Матти Нурминен.

Традиционно в Кубке Карьяла, который проводится в Финляндии с 1926 года, участвуют сборные Финляндии, Чехии, России и Швеции. С 1996 года турнир проходит в рамках Еврохоккейтура, в который также входят Хоккейные игры Кайотбет в Чехии, Кубок Первого канала в России и Хоккейные игры Оддсет в Швеции. Действующим победителем Кубка Карьяла является сборная России.

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