Семь хоккеистов продлили контракты с ХК «Юность»

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В новом сезоне за вице-чемпионов страны продолжат выступать вратарь Дмитрий Мильчаков, защитники Вадим Ерохо и Вячеслав Макрицкий, нападающие Андрей Михнов, Александр Каракулько, Константин Захаров и Всеволод Кашкар.

Вернулся в команду из «Динамо-Молодечно» защитник Павел Казакевич. Ранее минчане подписали контракт с американским форвардом Райном Уолтерсом.