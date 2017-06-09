Семь хоккеистов продлили контракты с ХК «Юность»
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь хоккеистов продлили контракты с ХК «Юность», сообщили БЕЛТА в минском клубе.
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В новом сезоне за
Вернулся в команду из «Динамо-Молодечно» защитник Павел Казакевич. Ранее минчане подписали контракт с американским форвардом Райном Уолтерсом.
В преддверии старта сезона команда Михаила Захарова примет участие в двух международных турнирах в Минске
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