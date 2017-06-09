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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30034586/
9 июня 2017, 21:16 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Семь хоккеистов продлили контракты с ХК «Юность»

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь хоккеистов продлили контракты с ХК «Юность», сообщили БЕЛТА в минском клубе.

Вернулся в команду из Динамо-<span class=error>Молодечно</span> защитник Павел Казакевич. Ранее минчане подписали контракт с американским форвардом <span class=error>Райном</span> Уолтерсом. Увеличить
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В новом сезоне за вице-чемпионов страны продолжат выступать вратарь Дмитрий Мильчаков, защитники Вадим Ерохо и Вячеслав Макрицкий, нападающие Андрей Михнов, Александр Каракулько, Константин Захаров и Всеволод Кашкар.

Вернулся в команду из «Динамо-Молодечно» защитник Павел Казакевич. Ранее минчане подписали контракт с американским форвардом Райном Уолтерсом.

В преддверии старта сезона команда Михаила Захарова примет участие в двух международных турнирах в Минске 26—30 июля и «Кубке Татр» в Словакии 17—20 августа.

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