Михаил Захаров избран председателем тренерского совета ФХБ

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Главный тренер «Юности» получил большинство голосов. Его заместителями стали Юрий Файков, наставник центра по подготовке сборных команд (U16, U17, U18 U20), и Сергей Пушков, наставник ХК «Неман».

В состав тренерского совета ФХБ вошли заместители председателя федерации Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик, а также главные тренеры клубов — участников открытого чемпионата Беларуси в экстралиге, главный тренер и ассистенты главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею, наставники молодежных и юниорских сборных страны. -0-