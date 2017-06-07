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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30005064/
7 июня 2017, 13:07 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Алексей Калюжный: Завершил карьеру потому, что понял — здоровье уже не позволяет играть так, как того хочет голова

Белорусский нападающий Алексей Калюжный объяснил решение завершить игровую карьеру.

Белорусский нападающий Алексей <span class=error>Калюжный</span> объяснил решение завершить игровую карьеру. Увеличить
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Алексей, как переживаете состояние «вне игры»? Не хотели бы повторить опыт легендарного Яромира Ягра, который и в 45 лет выступает в НХЛ? На этом фоне 40-летний юбилей, который вы отметите через неделю, выглядит скромно.

Надо понимать, что такие, как Яромир Ягр — это уникальные люди, которые, несмотря на возраст, играют на очень высоком уровне. Но таких единицы. Я завершил прежде всего потому, что понял: мое здоровье уже не позволяет играть так, как того хочет моя голова. А показывать уровень, который не будет удовлетворять, прежде всего, меня, не хочу. Что касается, как вы говорите, переходного состояния, безусловно, это огромная проблема для любого профессионального спортсмена. Долго выступать и потом начинать новую жизнь совсем не просто. Случаются ситуации, когда просто не знаешь, куда себя деть. С другой стороны, я стал больше времени проводить с семьей, с детьми. Плюс у меня хорошие друзья, которые понимать сложности нынешнего состояния и постоянно куда-то зовут, пытаются чем-то занять. В том числе посещаю спортивные соревнования в разных странах. Как когда-то привык жить в поездках, то и сегодня провожу много времени в дороге, — как передает by.tribuna.com со ссылкой на «Радыё Свабода», сказал Калюжный.

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