Алексей Калюжный: Завершил карьеру потому, что понял — здоровье уже не позволяет играть так, как того хочет голова
Белорусский нападающий Алексей Калюжный объяснил решение завершить игровую карьеру.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Алексей, как переживаете состояние «вне игры»? Не хотели бы повторить опыт легендарного Яромира Ягра, который и в 45 лет выступает в НХЛ? На этом фоне 40-летний юбилей, который вы отметите через неделю, выглядит скромно.
Надо понимать, что такие, как Яромир Ягр — это уникальные люди, которые, несмотря на возраст, играют на очень высоком уровне. Но таких единицы. Я завершил прежде всего потому, что понял: мое здоровье уже не позволяет играть так, как того хочет моя голова. А показывать уровень, который не будет удовлетворять, прежде всего, меня, не хочу. Что касается, как вы говорите, переходного состояния, безусловно, это огромная проблема для любого профессионального спортсмена. Долго выступать и потом начинать новую жизнь совсем не просто. Случаются ситуации, когда просто не знаешь, куда себя деть. С другой стороны, я стал больше времени проводить с семьей, с детьми. Плюс у меня хорошие друзья, которые понимать сложности нынешнего состояния и постоянно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter